Visitas domiciliares de profissionais de saúde contribuem para identificação e redução de casos do Covid-19 em Tabatinga

Parte do Plano Geral de Combate à Covid-19 da Prefeitura Municipal de Tabatinga, as visitas domiciliares de profissionais de saúde têm contribuído para a identificação e redução de casos de coronavírus no município. Por meio de monitoramento regular, é possível identificar, isolar e acompanhar casos suspeitos e positivos, desacelerando o contágio.

As visitas domiciliares acontecem diariamente, na busca ativa de casos suspeitos de coronavírus, monitoramento aos pacientes que já testaram positivo para à Covid-19, coleta de material biológico para exames além de prestar orientações à população sobre a doença, medidas de prevenção e sinais/sintomas.

“Essa ação faz parte do nosso plano de cuidar das pessoas, impedir o avanço do coronavirus em nosso município, atender precocemente os enfermos e tratar os casos para que não se agravam. Com isso, nós combatemos de maneira mais efetiva esse mal no nosso município”, disse o prefeito Saul Bemerguy.

Mais de 250 agentes comunitários de Saúde (ACS) e Equipe de Vigilância Epidemiologia das Unidades Básicas de Saúde estão executando essas ações que fazem parte da operação ‘Todos pela Vida’.

“A visita domiciliar é uma importante ferramenta para informar e fazer a busca ativa de casos suspeitos e acompanhamento dos mesmos. É importante alertar que todos os agentes comunitários de Saúde estão devidamente uniformizados e que a população pode receber esses profissionais em suas residências tranquilamente”, falou a secretária municipal de Saúde, Ana Neta.

Paralelamente a esta ação, a Prefeitura Municipal de Tabatinga continua dando andamento no cronograma de vacinação contra a Covid-19 que até hoje, já aplicou mais de 5.636 doses no município.

Fonte e Fotos: Prefeitura de Tabatinga