Wilson reúne com Pazuello e garante envio de 78 respiradores

Em reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta quarta-feira (06/01), em Brasília, o governador Wilson Lima assegurou o envio de monitores, respiradores, medicamentos e recursos humanos para fortalecer a estrutura de abertura de novos leitos na rede estadual de saúde no enfrentamento à Covid-19. 78 respiradores serão enviados ao Amazonas em 48 horas.

“Hoje o estado do Amazonas enfrenta um problema muito grave por conta da pandemia. Nós estamos chegando ao nosso limite, e aqui hoje venho fazer um apelo ao ministro para que a gente continue recebendo suporte de equipamentos como respiradores, monitores. Hoje estão chegando mais respiradores e, nas próximas 48 horas, mais um quantitativo de monitores estão chegando no estado”, ressaltou o governador Wilson Lima.

O Governo Federal, através do Ministério da Saúde, já forneceu 158 monitores, sendo que 80 já estão em Manaus, assim como 178 respiradores e medicamentos. Durante a reunião, o governador Wilson Lima abordou sobre o plano de imunização da vacina contra Covid-19 no estado.

O governador adiantou que, na próxima segunda-feira (11/01), o ministro da Saúde deve desembarcar em Manaus para tratar sobre o plano de vacinação contra Covid-19.

“O ministro desembarca com sua equipe no Estado para discutir o cenário da Covid, apresentar uma alternativa de ampliação, inclusive usando as estruturas que nós temos, como o Hospital Getúlio Vargas. Vamos discutir o plano de imunização do Amazonas, o plano de vacinação, levando em consideração que o estado do Amazonas talvez seja o mais complexo no que diz respeito à logística, sobretudo, para fazer com que a vacinação chegue aos indígenas”, comentou Wilson Lima.

Fonte: deamazonia.com.br