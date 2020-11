FVS afirma que não há casos de reinfecção por Covid-19 no Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), negou, em Nota divulgada nesta quinta-feira (29), que haja casos de reinfecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), no Amazonas.

Segundo a FVS-AM também não há caso confirmado de reinfecção confirmado no país.

De acordo com a nota, “todos os casos notificados estão sendo investigados dentro dos protocolos internacionais de saúde pré-estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde (Opas/OMS)”.

Ainda conforme o protocolo da FVS, para que seja confirmado um caso de reinfecção de Covid-19, é necessário que seja realizado o sequenciamento genético (mapeamento genético) do vírus que ocasionou a primeira infecção e o sequenciamento do vírus da possível segunda infecção.

“Somente após a comparação das duas sequências, e a confirmação de que se tratam de linhagens diferentes do mesmo vírus SARS-CoV-2, é que se pode afirmar que se trata de reinfecção”.

VEJA NOTA NA INTEGRA

NOTA

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) esclarece que não há confirmação de casos de reinfecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19, no Amazonas.

A FVS-AM esclarece, ainda, que todos os casos notificados estão sendo investigados dentro dos protocolos internacionais de saúde pré-estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde (Opas/OMS).

De acordo com o protocolo, para que seja confirmado um caso de reinfecção de Covid-19, é necessário que seja realizado o sequenciamento genético (mapeamento genético) do vírus que ocasionou a primeira infecção e o sequenciamento do vírus da possível segunda infecção.

Somente após a comparação das duas sequências, e a confirmação de que se tratam de linhagens diferentes do mesmo vírus SARS-CoV-2, é que se pode afirmar que se trata de reinfecção.

A FVS-AM reafirma que não há caso de reinfecção por novo coronavírus no Amazonas, assim como não há ainda caso confirmado de reinfecção confirmado no país.

Fonte: deamazonia.com